MakeUp in Paris : une ambassadrice et cinquante intervenants

Le salon MakeUp in Paris, qui se tiendra les 14 et 15 juin au Carrousel du Louvre, affichera un visage, celui de son ambassadrice Aimara Coupet, la fondatrice de la marque Healthy Be+Radiance.

Au-delà du maquillage, le soin… Cette année, l’événement qui se positionne depuis près de 13 ans comme un «think tank» de la beauté, mélange subtilement les acteurs majeurs de l’industrie cosmétiques aux étoiles montantes. Tout un symbole : adepte des produits hybrides, la créatrice Aimara Coupet imprimera de son empreinte l’édition 2023.

Le vent est à l’avant-garde et au business : le salon a dopé son programme de conférences. Parmi les intervenants, la consultante néerlandaise Antoinette van den Berg, alias The Lady in Blu, dévoilera ainsi les tendances futures les plus pertinentes, tout en présentant des exemples de développement de concepts spécifiques aux cosmétiques et aux soins.

Au total, près de cinquante intervenants en deux jours. Le format réduit du salon n’empêche pas l’ouverture d’esprit : l’heure est à la biotechnologie, à la médecine régénérative, au transhumanisme, à la longévité, aux neuro-sciences… Mais aussi à la santé émotionnelle, à la beauté augmentée et à l’inclusivité.

Table ronde sur l’espace de vente au détail

Le visiteur en quête de tendances nouvelles aura de quoi nourrir son imagination : douze agences de tendances de premier plan partageront leurs prévisions au cours de ces deux jours. Les visiteurs pourront prendre connaissance de l’étude exclusive Kantar sur la génération Z et son rapport à la beauté, qui comporte un focus sur les attentes, les comportements et les marques plébiscités par les 16-24 ans.

Mais le moment fort restera sans doute la table ronde du 15 juin qui définira les tendances dans l’espace de vente au détail : la participation exceptionnelle de La Samaritaine, entièrement rénovée par le groupe LVMH, permettra aux visiteurs de découvrir comment rendre une marque irrésistible aux yeux des acheteurs.

MakeUp in Paris, 14 & 15 juin 2023, au Carrousel du Louvre, Paris. Pour obtenir votre badge ICI.