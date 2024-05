Make-up de printemps : du look naturel à l’extravagance

#1 – Soft glam

Portée par le désir d’une routine beauté simplifiée et d’un look plus naturel, la tendance Soft glam est à même de satisfaire toutes celles qui ne veulent pas «trop» se maquiller. Un make-up qui rehausse et célèbre la beauté naturelle. En tant que professionnelle, vous devriez maîtriser ce maquillage discret pour correspondre à la demande actuelle : améliorer sans dissimuler, en portant toute votre attention sur une qualité de peau impeccable.

#2 – Glazed donut

Une peau aussi brillante qu’un beignet glacé ? C’était la tendance de l’année dernière, mais il semble bien que le pli est pris. Le Glazed donut consiste à obtenir une peau saine et hydratée, et c’est là que vous entrez en jeu… Une fois le teint éclatant obtenu, le blush apporte la note finale de couleur.

L’application même du blush est modifiée par la recherche de ce fini lumineux, qui doit créer comme une rosée évanescente, avec des nuances de rose, de rouge, voire de violet. C’est un geste à la fois simple et subtil à mettre en oeuvre : cette petite touche éclatante de couleur apporte un plus à votre soin visage.

#3 – Le look « poule de gangster »

Mais tout le monde ne recherche pas forcément un look naturel. Outre-atlantique, le look Mob’s wife – littéralement traduit de l’anglais : «poule de gangster» – convient à celles qui n’hésitent pas à arborer un make-up audacieux, à la limite de l’exagération. Le tout étant de marier un regard charbonneux, une bouche rouge passion… et d’afficher de la confiance en soi !

#4 – Color block

C’est la saison idéale pour jouer avec toutes les nuances de couleur et mettre en valeur votre créativité. Cette tendance peut même vous permettre d’augmenter vos ventes au détail. Pourquoi ne pas concevoir une palette avec des couleurs audacieuses ou un kit de maquillage que vous pourrez vendre après avoir maquillé votre cliente? Voire proposer une formule «maquillage + produit» pour des occasions spéciales ?

#5 – Nostalgie des années 1990…

La nostalgie est toujours ce qu’elle est : une façon de se souvenir de ses années d’adolescence ou la fascination d’une période que l’on n’a pas connue, comme ici, l’esthétique particulière des années 1990, qui englobe des sourcils très épilés, des teints rude sur une peau lisse et mate, des fards taupe, daim et brun express, pour sublimer lèvres, joues et yeux.

