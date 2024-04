Les ongles baby boomer, une french revisitée

Si la french manucure reste un grand classique, le baby boomer est en train de le détrôner. Le principe de base reste le même : une base nude, rose ou beige et une pointe blanche. Tout le secret réside ici dans un dégradé fondu naturel. Pour un look un peu moins discret, il suffit d’opter pour une version plus colorée avec une pointe rose soutenu, or ou argent.

Jusqu’ici, le baby boomer était réservé aux vernis semi-permanent, car le temps de séchage d’un vernis classique, plus rapide, ne permettait pas de travailler facilement la transition. Il fallait aussi une certaine dextérité pour prélever du vernis blanc et l’appliquer avec une petite éponge en tapotant et en remontant sur l’ongle pour un effet fondu.

Avec l’apparition du Baby Boomer Airbrush, la nail artist peut réaliser la prestation beaucoup plus rapidement. Il suffit d’appliquer une base nue pour obtenir une belle toile de fond, puis appliquer un top coat pour sceller la base. On vaporise ensuite le spray pour en transition de couleur fluide, avant d’appliquer de nouveau une couche de top coat pour une manucure longue tenue. Le spray est disponible en trois teintes : pink (rose), peach (un beige rosé) et white (blanc).

Néonails, Baby Boomer air Brush, 12,99 euros, le flacon de 5g.

