Les esthéticiennes enfin autorisées à utiliser le laser

1# – Qui peut utiliser la lumière pulsée et le laser ?

Plus besoin de passer par la case médecins : les infirmiers diplômés d’Etat et les professionnels de l’esthétique pourront désormais pratiquer l’épilation à la lumière pulsée ou au laser, selon le décret publié dans le Journal officiel du 26 mai. Un soulagement pour les instituts qui se sont spécialisés dans ce type de prestation et qui attendaient ce décret avant d’investir dans un matériel coûteux.

Les esthéticiennes devront toutefois avoir suivi une formation à la réalisation de ces actes d’épilation, avec des mises à niveau régulières, dont les modalités seront précisées par de futurs décrets. Les attestations en cours de validité devront être affichées par l’exploitant et visibles pour les consommateurs.

2# – Les obligations pour le client

Au plus tard avant le premier acte d’épilation, le client devra remplir une fiche d’information. Celle-ci devra comporter les éléments suivants :

• une description des performances attendues ;

• une description des risques résiduels, pour que le client puisse se décider en connaissance de cause ;

• la mention «Les professionnels ont reçu une formation appropriée sur les conditions d’utilisation en toute sécurité du dispositif» ;

• la recommandation de se soumettre à une consultation médicale, avec un examen des zones de peau à traiter, avant toute première prestation d’épilation à la lumière pulsée ou au laser ;

• la liste des contre-indications de cette prestation ;

• les recommandations à suivre lors d’une séance et l’obligation d’une protection oculaire ;

• les informations sur la manière de signaler les effets secondaires indésirables.



L’exploitant devra conserver un double de cette fiche, daté et signé par le consommateur, pendant une durée de trois ans.

3# – Les obligations pour l’exploitant

Dès la mise en service d’un appareil de lumière pulsée ou d’un laser, l’exploitant devra afficher de manière claire et visible les indications suivantes :

• les risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayons émis par les appareils ;

• les contre-indications et la recommandation de solliciter l’avis d’un médecin, en cas de doute sur une contre-indication ;

• l’obligation d’une protection oculaire filtrant efficacement les longueurs d’onde utilisées ;

• la recommandation au consommateur de déclarer tout réaction indésirable survenu au cours d’une séance ou postérieurement.

Avant de programmer des séances, le professionnel devra réaliser un examen de la peau, déterminer le phototype de son client et vérifier l’absence de signe évocateur d’une contre-indication. En cas de contre-indication, il ne pourra pas programmer de séances. Avant chaque séance, il devra aussi adapter le paramétrage de l’appareil en fonction du phototype. Après la séance, il devra contrôler l’absence d’effet indésirable.

Pour toutes les séances réalisées au laser, le professionnel devra consigner dans un document nominatif et personnel la preuve des vérifications effectuées. Ce document devra être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée de trois ans, après la dernière séance effectuée.

Enfin, en ce qui concerne les appareils, leur maintenance devra être réalisée selon les recommandations du fabricant. Là encore, l’exploitant devra établir et tenir à jour une fiche, afin d’assurer la traçabilité de la maintenance, qui sera présentée aux agents chargés du contrôle.

4# – Les obligations des fabricants

Les distributeurs et les fabricants ont pour obligation d’effectuer une démonstration de l’utilisation de l’appareil lors de la mise en service. L’exploitant devra prouver, en cas de contrôle, qu’il a bien bénéficié de cette démonstration. Le fabricant devra également remettre une notice d’utilisation, qui mentionne l’obligation de déclarer les incidents graves à tous les professionnels appelés à utiliser l’appareil.

Si ce décret vient combler les voeux des centres qui veulent promouvoir l’épilation longue durée ou définitive, il laisse néanmoins la porte ouverte à de nombreux contrôles. Mais c’est un petit prix à payer, si l’on considère que ce texte permet enfin aux esthéticiennes d’accéder à des prestations rentables.

Voir le texte original ICI