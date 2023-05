Leasing d’équipement esthétique : une option intéressante ?

Opter pour le leasing peut être une stratégie intéressante pour un institut de beauté, notamment pour disposer d’équipements modernes sans devoir payer une somme importante immédiatement. Mais il y a aussi des inconvénients à prendre en compte.

Le leasing, également appelé location avec option d’achat (LOA) – ou crédit-bail -, est un accord par lequel un institut de beauté accepte de louer un bien, comme un équipement en esthétique, pour une période de temps spécifique. Au terme de cette période, l’entreprise qui loue le bien a l’option d’acheter le bien pour un prix convenu d’avance, de renouveler le contrat de location ou de restituer le bien.

Ce type de financement peut être une option attractive pour les petits commerces comme les instituts de beauté, qui ont besoin d’équipements coûteux pour leur activité, mais qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas engager un budget important pour leur acquisition. Il présente à cet égard plusieurs avantages.

Leasing en esthétique : avantages

Le leasing vous évite de débourser une somme importante pour acheter un équipement. Vous payez une redevance mensuelle fixe, ce qui peut faciliter la gestion de votre trésorerie. Cela vous permet ainsi d’accéder à des équipements esthétique de pointe sans devoir les acheter, ce qui peut être particulièrement utile dans des secteurs où la technologie évolue rapidement, comme l’esthétique.

Et puis, à la fin du contrat de leasing, vous avez toujours l’option d’acheter l’équipement pour un montant résiduel. Mais il y a aussi des inconvénients… Sur la durée, le coût total du leasing peut être plus élevé que si vous aviez acheté le matériel. Et si vos besoins changent, vous pouvez vous retrouver coincée avec un équipement que vous n’utilisez plus, car, contrairement à un achat, vous ne possédez pas l’équipement pendant la durée du leasing.

Conseils avant l’achat d’un équipement en leasing

Analysez les fournisseurs

Tous les fournisseurs de leasing ne sont pas égaux. Assurez-vous de travailler avec une entreprise réputée qui fournit un service client de qualité. Lisez les avis et demandez des références.

Comparez les coûts

Il est essentiel de comparer le coût total du leasing sur la durée du contrat avec le coût d’achat de l’équipement esthétique. Parfois, le leasing peut être plus coûteux à long terme.

Planifiez vos dépenses

Avant de vous engager dans un contrat de leasing, assurez-vous d’avoir une solide planification financière. Le leasing peut sembler une option plus abordable à court terme, mais il implique des paiements réguliers sur une période prolongée.

Lisez les conditions du contrat

Certaines entreprises de leasing peuvent imposer des frais supplémentaires pour l’entretien, la réparation, ou en cas de résiliation anticipée du contrat.

Vérifiez les options d’achat

À la fin du contrat, vous devrez peut-être payer une somme supplémentaire pour acheter l’équipement. Assurez-vous de connaître le coût d’achat final.

Négociez les conditions

Les termes du contrat de leasing ne sont pas toujours figés. Il peut être possible de négocier des conditions plus favorables, comme une durée de contrat plus courte ou une option d’achat plus avantageuse.

Anticipez l’obsolescence

Le domaine de la beauté est en constante évolution, avec de nouvelles technologies et des équipements qui sortent régulièrement. Considérez la durée de vie utile de l’équipement que vous souhaitez louer et si vous aurez besoin ou envie de le remplacer avant la fin du contrat de leasing.

Surveillez vos garanties

Vérifiez si le contrat de leasing couvre les dommages ou si vous devez souscrire une assurance séparée pour l’équipement.