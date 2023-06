Le Russian lips ou comment avoir des lèvres en forme de cœur

Le Russian Lips est une technique d’injection d’acide hyaluronique qui permet de donner aux lèvres une forme de cœur, en augmentant leur hauteur plutôt que leur volume. Née en Russie, cette méthode a rapidement gagné en popularité à travers le monde, via les médias sociaux, principalement chez les jeunes générations séduites par son effet naturel et sensuel.

Il est important de noter que l’injection d’acide hyaluronique à des fins esthétiques est réglementée et réservée aux médecins. Les contrevenants risquent deux ans de prison et 30 000 euros d’amende pour exercice illégal de la médecine en vertu de l’article L.4161-1 du Code de la santé publique.

Processus d’application du Russian lips

Le Russian lips consiste à injecter de petites quantités d’acide hyaluronique dans le centre des lèvres. Les injections sont placées avec soin pour soulever les lèvres sans perturber l’équilibre naturel. La quantité d’acide hyaluronique utilisée varie en fonction de la forme initiale des lèvres et du résultat souhaité.

Les effets recherchés

L’objectif est de donner aux lèvres une apparence pulpeuse et sensuelle sans excès de volume. Alors que certaines techniques visent à augmenter le volume global des lèvres, le Russian lips se concentre sur l’élévation et le contour, en mettant l’accent sur l’arc de Cupidon, pour obtenir la forme de cœur désirée, avec, au final, une apparence plus naturelle.

Déroulement d’une séance

Une séance typique de Russian lips commence par le démaquillage et la désinfection des lèvres. L’injection elle-même ne dure que quelques minutes, grâce à un nombre réduit de points d’entrée de l’aiguille. Les résultats finaux apparaissent trois jours après la séance, une fois l’enflure résorbée. Un suivi est généralement prévu après deux semaines pour éventuellement procéder à des retouches. L’effet peut durer jusqu’à douze mois.

Effets secondaires potentiels

Comme toute intervention esthétique, le Russian Lips présente des risques, bien que minimes. Les effets secondaires peuvent inclure une enflure temporaire, des ecchymoses et une sensibilité au toucher.

Comparaison du Russian lips avec d’autres techniques

Chacune de ces techniques a ses avantages et ses inconvénients, et ce qui est le mieux pour un patient dépendra de ses besoins individuels, de la forme et de la taille de ses lèvres naturelles, ainsi que de ses attentes en termes de résultats.

Les injections traditionnelles d’acide hyaluronique

Ces injections sont utilisées depuis des décennies pour augmenter le volume des lèvres. Contrairement au Russian Lips, elles n’ont pas une concentration spécifique sur l’arc de Cupidon ou une forme de cœur, et visent à augmenter le volume global des lèvres.

Les implants labiaux

Cette procédure chirurgicale implique l’insertion de petits implants dans les lèvres pour augmenter leur volume. Bien que cette méthode donne des résultats durables, elle est plus invasive et comporte plus de risques que les injections d’acide hyaluronique.

Les injections de graisse autologue

Cette technique, aussi appelée lipofilling, consiste à prélever de la graisse d’une partie du corps du patient pour l’injecter dans ses lèvres. Le principal avantage de cette méthode est qu’elle utilise le tissu du patient, ce qui élimine les risques d’allergies ou de rejet. Cependant, les résultats peuvent varier, car une partie de la graisse injectée peut être résorbée par le corps.

Les injections de collagène

Bien que moins courantes aujourd’hui en raison de l’essor de l’acide hyaluronique, les injections de collagène étaient autrefois la norme pour l’augmentation des lèvres. Elles offrent un volume et une plénitude similaires, mais le collagène est généralement résorbé plus rapidement par le corps, nécessitant des retouches plus fréquentes.