Esthétique du regard : 6 tendances à ne pas perdre de vue cet été

L’esthétique du regard a toujours le vent en poupe ! Et l’été ne fait que renforcer l’attrait de vos clientes pour ces techniques qui leur permettent de mettre en valeur les yeux, point central du visage. Résultats durables, entretien minimal… La gamme des soins va de la restructuration du sourcil aux extensions de cils, en passant par la teinture et le rehaussement, les grands gagnants de l’été.

#1 – Brow lamination

Grande tendance de l’année, le «brow lamination» a tout pour plaire, avec un minimum d’entretien pour un look élégant. Contrairement à la teinture, qui vise à rehausser la couleur, cette technique restructure le sourcil et le met en forme. C’est la solution semi-permanente idéale pour les sourcils indisciplinés, qui permet de sophistiquer le regard sans avoir l’air maquillé. C’est un soin rapide et facile à exécuter et dure plusieurs semaines.

#2 – Le sourcil ombré

La technique d’application est un peu différente : vous allez remplir le devant des sourcils en assombrissant les queues. La finition est plus douce et l’effet durera plus longtemps. C’est la technique idéale pour une praticienne expérimentée qui saura manier les produits éclaircissants pour corriger la teinte des sourcils.

#3 – Le sourcil non genré

C’est une mode naissante, venue principalement des Etats-unis, nourrie par le monde de la mode et des défilés. Elle vient d’une demande croissante de ceux qui veulent un juste milieu entre les techniques destinées aux hommes ou aux femmes. Ces sourcils «neutres» s’équilibrent entre douceur (pour les femmes) et audace (pour les hommes).

#4 – Le rehaussement du cil inférieur

Jusqu’ici réservé aux cils supérieurs, le rehaussement touche maintenant les cils inférieurs. L’avantage ? Un rehaussement des cils inférieurs va créer une courbure naturelle pour les allonger. Il ajoute de la dimension et de la profondeur, en répandant les yeux plus grands et plus lumineux. Attention : effectuez ce rehaussement avant la teinture des cils. Comme cette technique rend les cils naturels et plus poreux, le colorant sera absorbé plus rapidement et peut même conduire à de meilleurs résultats.

#5 – Les services pour hommes

Surprise ! Les hommes s’intéressent de plus en plus à la teinture des sourcils et des cils. Tout simplement, parce qu’un regard mis en valeur renforce la confiance en soi. L’assombrissement des sourcils et des cils naturels défait le regard, mais il peut aussi rajeunir l’ensemble du visage en dissimulant les poils gris et en traitant des sourcils clairsemés.

#6 – Des produits écologiques

C’est une demande générale et les marques ont répondu présent. Aujourd’hui, les distributeurs proposent des produits naturels ou végans, des sérums et des lotions de soin qui offrent une protection contre la décoloration et les dommages causés par le soleil, sans compromettre la texture ou l’efficacité du soin. Le marché a vu ainsi apparaitre de nombreux sérums pour hydrater et soigner cils et sourcils.

On l’aura compris, mettre en valeur le regard tout en gardant les principes de base de la «clean beauty» n’a jamais été aussi simple. Les différents soins permettent aussi de personnaliser à l’extrême la prestation. Si la majorité des clientes optent pour un look « clean girl » en assortissant cils et sourcils à leur teinte de cheveux, rien n’empêche, en fonction de sa clientèle, de proposer des couleurs plus audacieuses comme le rouge ou un gris sombre pour les sourcils.

Et pour les cils, d’utiliser des pigments intenses comme le noir, le bleu ou le violet. Tout est une question d’expression de soi ! Entre améliorations subtiles et déclarations audacieuses, l’esthétique du regard n’a pas fini d’innover…