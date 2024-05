Comment faire de votre soin visage une expérience holistique ?

Qu’est-ce qu’un soin holistique ?

Quel est l’objectif d’un soin visage classique ? Calmer le système nerveux, réduire une inflammation, revitaliser la peau , redonner de l’éclat… Quelle différence avec un soin holistique ? Tout simplement, le fait d’adapter votre soin au style de vie et aux besoins de chaque cliente.

Une approche qui correspond parfaitement à la demande actuelle de soins personnalisés, avec une succession d’ingrédients et de techniques qui se complètent. L’idée n’est pas ici de proposer une solution temporaire ou rapide, mais bien de s’attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes cutanés.

On associe généralement un soin holistique aux pratiques traditionnelles, comme la médecine chinoise ou l’Ayurveda, et aux produits naturels et bio, plutôt qu’aux produits chimiques. Mais vous pouvez aussi recourir à certaines technologies qui se marient harmonieusement avec votre soin visage pour stimuler l’épiderme en profondeur. Profession bien-être a sélectionné pour vous des techniques manuelles et des technologies non invasives qui vont vous permettre de rehausser la qualité de vos soins.

Le drainage lymphatique manuel

Le système lymphatique – considéré comme le deuxième système circulatoire – permet d’assainir et de recycler. Mais, à l’inverse du système sanguin, il n’est pas alimenté par une pompe, comme le coeur. Son débit dépend donc des pulsations des artères, des contractions des muscles et de la respiration.

Le drainage lymphatique manuel, quant à lui, est un massage doux et lent qui favorise le mouvement des liquides lymphatiques et favorise l’élimination des déchets et des toxines. En prime, recevoir un drainage lymphatique peut soulager le stress, l’anxiété et les tensions.

Le Gua Sha

Cet accessoire asiatique, en corne ou en pierre, permet de travailler en douceur le modelé des mâchoires, des pommettes, du menton et du cou. Pratiqué régulièrement, il donne l’apparence d’un visage plus sculpté et affiné. Couramment utilisé en soins de médecine chinoise, le Gua Sha est réputé stimuler la microcirculation, raffermir la peau et donner un effet «lifting» naturel.

Les ventouses

Encore une pratique traditionnelle ! Il s’agit de coupelles en verre que l’on chauffe pour détendre les muscles. Elles provoquent une succion en attirant le sang vers la surface pour stimuler la circulation. Dans le cadre du soin visage, on utilise des ventouses plus petites et plus douces, pourvues d’embouts en caoutchouc, dont l’effet d’aspiration permet de diminuer les poches et les gonflements, d’atténuer les ridules et de rendre le teint plus éclatant.

Les micro-courants

L’utilisation des micro-courants a tout pour plaire : il s’agit d’un soin non invasive qui n’entraine aucune effraction cutanée. Ils ont pourtant la réputation de constituer une alternative naturelle aux liftings chirurgicaux et aux injections ! Ce n’est pas une technologie récente : elle existe depuis les années 1970 et elle est toujours utilisée par les phytothérapeutes pour soulager la douleur. Dans le domaine esthétique, elle permet de redynamiser la peau et les muscles du visage.

Elle utilise de l’électricité basse tension, diffusée par deux têtes, qui vont resserrer les muscles et les tissus conjonctifs du visage. Le soin est relaxant, malgré une légère sensation de bourdonnement. Vous obtiendrez des résultats très perceptibles sur les peaux matures en les tonifiant, avec des effets sur la production de collagène et d’élastine, et le lissage de la texture cutanée.

Les Leds

Malgré leur mode actuelle, les Leds ne sont pas vraiment une innovation ! On utilise la lumière rouge pour traiter les douleurs musculaires et articulaires. Les photons de lumière rouge, qui sont des longueurs d’ondes lumineuses, sont absorbés par les cellules et convertis en énergie. Cette énergie peut stimuler la production de collagène et d’élastique. Avec plus d’énergie, les cellules peuvent réparer la peau, produire de nouvelles cellules et augmenter l’oxygénation de la peau. L’effet des Leds est lent et progressif, mais permet d’améliorer l’efficacité de tous vos soins visages, avec, là encore, un effet relaxant et déstressant, qui favorise la pénétration des actifs.

Cette approche holistique des soins visage va nettement au-delà des soins conventionnels. Ils vous permettront, grâce à votre expertise, de garantir à votre cliente une peau éclatante, tout en travaillant naturellement avec le corps. En combinant des pratiques anciennes avec des technologies, vous pourrez ainsi adapter votre soin visage à chaque cliente.

Nous avons volontairement limité ici le nombre des technologies, mais, une fois sur votre lancée, rien ne vous empêche d’en rajouter d’autres, comme la radiofréquence, la microdermabrasion, l’oxygénothérapie ou même la réjuvénation par IPL…

