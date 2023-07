Comment améliorer la rentabilité d’un institut de beauté ?

Bien que la réalisation d’un chiffre d’affaires élevé soit une réussite en soi, elle ne garantit pas automatiquement la rentabilité d’un institut de beauté. En effet, des prix de vente sous-évalués, un sous-emploi du personnel et un manque de prestations à forte marge peuvent limiter ses bénéfices, même avec un chiffre d’affaires important…

Des prestations sous-évaluées ?

La première chose à examiner est le prix de vos prestations. Les services tels que les soins du visage, les manucures et les épilations doivent être tarifés de manière à couvrir tous les coûts associés, y compris les produits utilisés, le salaire de l’esthéticienne et même l’amortissement des équipements.

Prenons l’exemple d’une manucure. Si vous proposez ce service à 20 euros, alors que les produits coûtent 10 euros, le salaire de l’esthéticienne pour l’heure de travail est de 7 euros, et les autres coûts s’élèvent à 5 euros, alors chaque manucure réalisée entraîne une perte de 2 euros.

Une solution à ce problème serait d’ajuster vos prix pour couvrir vos coûts, ou de trouver des moyens de réduire ces derniers. Par exemple, en négociant des tarifs plus avantageux avec vos fournisseurs.

Renforcez l’efficacité de votre personnel

Une autre cause possible de rentabilité insuffisante, malgré un chiffre d’affaires élevé, est le sous-emploi du personnel. Imaginez un institut de beauté où les esthéticiennes passent une partie importante de leur temps à attendre les clients. Même si l’institut génère un chiffre d’affaires élevé pendant les heures de pointe, il perd de l’argent pendant les heures creuses.

Pour maximiser l’efficacité de votre personnel, envisagez d’ajuster les horaires de travail pour correspondre aux périodes d’affluence. Vous pouvez aussi encourager vos esthéticiennes à proposer des ventes de produits complémentaires pendant les temps creux.

Mieux, pour améliorer la rentabilité d’un institut de beauté, un indicateur-clé qui a déjà fait ses preuves peut vous être d’un grand secours : la «minute-productive». Il représente le temps pendant lequel un employé génère du revenu pour l’entreprise, excluant celui passé à des tâches non productives, comme le nettoyage, la gestion des stocks ou la pause-café.

Augmenter l’offre de prestations à forte marge

Enfin, si vous vous concentrez principalement sur des prestations à faible marge, vous risquez de passer à côté de profits potentiels. Difficile d’être rentable si votre institut de beauté ne s’appuie que sur des soins basiques, alors que vous pourriez proposer des soins plus spécialisés et haut de gamme qui généreraient une marge plus importante.

Pour augmenter votre rentabilité, analysez votre offre de services et identifiez les prestations à forte marge que vous pourriez développer, ce qui pourrait vous inciter à investir dans une formation supplémentaire pour votre personnel ou dans de nouveaux produits. Parce que les bénéfices potentiels en vaudraient sans doute la peine…