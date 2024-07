Analyse de peau : Perfect Corp lance une technologie en haute définition

Avec son diagnostic de peau, l’entreprise taïwanaise s’appuie sur un algorithme en IA pour détecter des problèmes cutanés en moins de 2 secondes via une simple photo ou, en temps réel, avec une petite caméra. Sa technologie franchit un pas supplémentaire.

Sa nouvelle solution intègre, non pas une amélioration de son algorithme, mais une résolution bien plus fine – deux fois plus élevée, selon Perfect Corp -, qui permet d’obtenir une meilleure visualisation de la peau, ainsi qu’une détection par zone spécifique du visage.

Une résolution 2x supérieure

«Cette puissante analyse de peau HD à la résolution 2x supérieure est complétée par un outil de représentation en réalité augmentée offrant une visualisation méticuleusement détaillée des problèmes de peau de l’utilisateur», assure le spécialiste mondial des applications beauté dans un communiqué.

Cet analyseur de peau vise à fournir, aux marques de soin, aux pharmaciens, aux esthéticiennes ou aux dermatologues, la possibilité d’effectuer des recommandations personnalisées, des suggestions de produits, de routines ou des soins visage.