Sephora veut accélérer son développement en Inde

Avec une progression de l’activité de 6 à 7% par an, selon l’OCDE, l’Inde se situe désormais en tête de toutes les grandes économies. Cette année, le sous-continent a même franchi un cap important : sa population a dépassé celle de la Chine avec 1,43 milliard d’habitants, un an après avoir ravi au Royaume-Uni, son ancien colonisateur, la cinquième place que celui-ci occupait dans le classement mondial des puissances économiques.

En matière de cosmétiques, les perspectives de développement sont prometteuses. Le marché indien de la beauté et des soins personnels est estimé à 17 milliards de dollars (environ 16 milliards d’euros), avec un taux de croissance annuel qui devrait atteindre 11% l’an prochain, «positionnant l’Inde comme l’un des plus grands marchés de consommation inexploités au monde», souligne Sephora dans un communiqué. «

La chaîne de parfumeries du groupe LVMH vient d’annoncer un partenariat avec le groupe Reliance Retail Ventures Limited pour développer ses boutiques dans le pays. «Le partenariat donne à RRVL les droits exclusifs pour construire et renforcer la présence de Sephora en Inde à travers tous les canaux», précise-t-elle dans son communiqué.

« C’est le moment opportun pour nous d’investir »

La société de vente au détail indienne reprendra les opérations actuelles en Inde des 26 magasins Sephora, gérés jusque-là par Arvind Fashions et répartis dans 13 villes. L’enseigne de beauté française est présente dans le pays depuis 2012.

«La richesse croissante, l’urbanisation croissante et la prolifération des médias sociaux ont suscité une plus grande prise de conscience des soins personnels et de la beauté, ouvrant ainsi la voie à d’importantes opportunités en matière de beauté de prestige. C’est le moment opportun pour nous d’investir dans l’expansion de notre présence», commente Alia Gogi, présidente Asie de Sephora, citée dans le communiqué.

LIRE AUSSI : Sephora veut aussi devenir une « destination capillaire »