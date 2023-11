Payot a ouvert cinq magasins en propre à Paris

La célèbre marque de cosmétiques, fondée en 1920 par Nadia Payot, a inauguré cinq points de vente parisiens, au cours du mois de septembre. Il s’agit, pour la société spécialisée dans les soins du visage et du corps, d’étoffer son réseau de distribution, qui comporte près de mille instituts partenaires indépendants et sous enseigne, en plus des pharmacies et des parfumeries sélectives.

«En France, c’est un circuit qui a une image un peu vieillissante que nous souhaitons dépoussiérer en lançant nos propres boutiques. Via ces points de vente qui proposent également des soins d’institut, nous sommes chez nous et nous en maîtrisons tous les codes», explique Tiphaine Aldebert, responsable communication et marketing, à nos confrères de LSA.

Le magazine professionnel indique que la marque a voulu créer «une atmosphère de salle de gym et de studios de danse avec des matériaux naturels et neutres pour rappeler l’appétence de la fondatrice pour l’univers des ballets». En février, la marque a lancé une offre capillaire, puis, à la rentrée, une gamme anti-âge et des compléments alimentaires.