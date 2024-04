LVMH : la distribution sélective reste le bon élève du groupe

Retour aux réalités. Après une année 2023 exceptionnelle, le leader mondial du luxe a vu ses ventes reculer de 2% au premier trimestre, atteignant 20,7 milliards d’euros, en raison, notamment, d’un fléchissement de la consommation en Chine. Toutefois, son chiffre d’affaires grimpe de 3% à taux de change et structure identiques.

«Après 17% l’année dernière, c’est vraiment pas mal du tout. On n’est pas mécontents», a commenté le directeur financier Jean-Jacques Guiony, rapporte l’AFP. Autre motif de réjouissance pour le groupe : la distribution sélective, qui comprend Sephora et DFS (ventes duty free), tire son épingle du jeu en ce début d’année.

Une « progression remarquable »

Entre janvier et mars 2024, elle enregistre une hausse de ses ventes de 5% grâce à une «progression remarquable» (11%, en croissance organique), à 4,175 milliards d’euros. «La croissance continue d’être forte en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. L’expansion du réseau de boutiques se poursuit, notamment en Amérique du Nord», détaille LVMH dans un communiqué.

DFS, toutefois, «reste en-dessous de son niveau d’activité pré-Covid de 2019, la reprise des voyages internationaux étant partielle en Europe et dans les destinations phares de Hong Kong et Macao», poursuit le groupe de luxe. Par ailleurs, les ventes de parfums et cosmétiques, quant à elles, sont en hausse de 3% à 2,18 milliards d’euros (+7% en croissance organique), bénéficiant «d’une forte dynamique d’innovation et de sa stratégie de distribution sélective».

