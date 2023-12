Une nouvelle page s’ouvre pour le groupe Eugène Perma

Fin du suspens, donc. Quatre mois après son placement en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a finalement tranché entre plusieurs offres de reprise en faveur d’un nouveau consortium, qui a vu le jour il y a seulement trois semaines.

À la suite de cette décision, les repreneurs vont se répartir entre eux les marques GMS et professionnelles de ce groupe centenaire, fondé en 1919 par le coiffeur Eugène Sutter. Dirigé depuis 1995 par Didier Martin, il a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros.

Selon LSA, Naturopera, spécialiste des produits pour bébé, récupère les marques grand public, c’est-à-dire Pétrole Hahn, Eugène Color, Kéranove Naturanove, Loua, Nat&Nove Bio, Biorène et Laurence Dumont Institut.



Alfaparf Milano reprend les marques professionnelles

«Cette reprise marque une étape stratégique majeure dans notre engagement envers l’innovation et la qualité, renforçant notre position en tant que leader de l’hygiène parfumerie ‘made in France’», commentent ses fondateurs, Geoffroy Blondel de Joigny et Kilian O’Neill, dans un communiqué.



La partie professionnelle (Eugène Perma Professionnel, Olaplex et Amika) revient à la marque italienne de produits de beauté Alfaparf Milano, tandis que Superga Beauty, une entreprise de fabrication et de conditionnement de cosmétiques, obtient la reprise du site industriel d’Eugène Perma implanté à Parchimy, près de Reims (Champagne-Ardenne). Au total, le consortium reprend 213 salariés sur les 235 que compte actuellement le groupe, soit 90% des effectifs actuels.

