Quatre Français sur dix estiment qu’ils n’ont pas besoin de crème solaire

Bien que bénéfique pour le moral, l’exposition au soleil, responsable de la majorité des cancers cutanés en France, peut être particulièrement nocive pour la peau. Un chiffre accablant est mis en avant par le ministère de la Santé : 80% des plus de 100 000 nouveaux cas diagnostiqués annuellement sont attribués à une surexposition et à des coups de soleil survenus durant l’enfance.

À long terme, on sait que l’exposition solaire accélère le vieillissement cutané et peut conduire à des cancers de la peau, dont les mélanomes qui se manifestent par des grains de beauté atypiques pouvant apparaître n’importe où sur le corps. Et, bonne nouvelle, les Français ne semblent pas l’ignorer.

En effet, d’après le dernier baromètre OpinionWay réalisé pour la fédération des entreprises de la beauté sur «les usages des Français en matière de protection solaire», «la quasi-totalité des Français pensent qu’il est indispensable de protéger les enfants», note la Febea dans un communiqué.

Ainsi, 93% des parents protègent leurs enfants exposés au soleil au moins une fois par jour et 59% renouvellent le geste au moins toutes les deux heures. Seuls 7% des enfants ne sont jamais protégés. Quant aux adultes, leur comportement apparaît plus contrasté. Certes, sur le principe, la nécessité de «se protéger avec des produits adaptés» fait quasiment l’unanimité : neuf Français sur dix est d’accord avec cette affirmation.

Des pratiques variables selon l’endroit, le sexe et l’âge

On notera que le sondeur n’a pas présenté d’autres formes de protection que celle des crèmes solaires, comme la recherche de l’ombre, la non exposition aux UV durant la période la plus intense (12h-16h en métropole) ou encore le port de vêtements couvrants et anti-UV, des mesures également recommandées par l’Institut national du cancer. On ne sait donc pas si les répondants ont adopté des méthodes alternatives.

En ce qui concerne l’application de crème solaire, le sondage met en lumière des pratiques variables, selon «les lieux de l’exposition mais aussi le sexe et l’âge». Ainsi, au bord de la mer ou d’une piscine, si plus de 8 Français sur 10 (83%) utilisent au moins une fois par jour de la crème solaire dans le cadre d’une exposition de plusieurs heures, seulement 43% d’entre eux renouvellent ce geste toutes les 2 heures ou plus.

Côté jardin ou terrasse, les Français se montrent encore moins rigoureux, selon le sondage : «Ils ne sont plus que 69% à appliquer une protection solaire au moins une fois par jour en cas d’une exposition longue». Question abstinence, 30% des sondés (dont 36% des hommes) ne se protègent jamais avec une crème, «soit 10 points de plus qu’en 2021», alors qu’ils ne sont que 16% à ne pas utiliser de produits solaires quand ils sont au bord de la mer ou d’une piscine, «taux qui grimpe à 21% chez les hommes», souligne la Febea.

Les jeunes inquiets d’un possible risque pour leur santé

Autre éclairage du sondage : les raisons qui poussent les Français à acheter des crèmes solaires. Parmi les trois principales, on retrouve, sans surprise, la protection contre les coups de soleil (79%), la protection contre les pathologies cutanées (76%) et la protection contre le vieillissement de la peau (53%, en hausse de 4 points par rapport à 2021).

À l’inverse, dans le «Top 3» des freins, la crainte d’un impact sur la santé de certains ingrédients contenus dans les crèmes arrive en premier(59%), suivie par le prix de ces cosmétiques (57%) et par leur impact écologique sur les océans et l’environnement (54%).

«Notons que les jeunes (25-34 ans) sont particulièrement inquiets d’un possible risque des crèmes solaires sur la santé (69% soit 10 points de plus que la moyenne)», souligne la Febea, qui ajoute qu’ils sont aussi deux fois plus nombreux que la moyenne à penser que les crèmes solaires les empêchent de bronzer (45% contre 22%)

Sondage réalisé du 14 au 15 février 2024 sur un échantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

LIRE AUSSI : Les parfums et les cosmétiques français s’exportent toujours très bien