Manucurist, la marque pro qui a su rebondir sur le grand public

Tout a changé quand Gaelle Lebrat Personnaz a succédé à sa mère, en 2016, à la tête de la société, tout juste vingt ans après sa création. L’entreprise familiale distribuait alors des produits américains avec cinq salons spécialisés dans la beauté des mains. «L’Oréal venait de racheter Essie, notre principal partenaire, et les instituts étaient à peine à l’équilibre», raconte la jeune femme aux Echos.

Depuis, la marque Manucurist a fait du chemin : son chiffre d’affaires est passé de 2,5 millions d’euros, en 2019, à 35 millions d’euros en 2023, «avec des perspectives à 50 millions pour cette année», selon nos confrères. L’explication ? Il y a quatre ans, Gaelle Lebrat Personnaz a lancé Green Flash, une gamme «green et clean» de vernis gels semi-permanents, après deux ans de conception.

La partie BtoB représente 10% de l’activité

D’abord, auprès des professionnels, puis, la même année, à destination du grand public, avec l’idée de pouvoir réaliser une manucure semi-permanente chez soi. Le succès est très rapide. «On est arrivé avec le bon produit au bon moment», souligne Gaelle Lebrat Personnaz, qui lançait alors un kit permettant de poser soi-même à la maison du vernis gel semi-permanent en pleine crise sanitaire, marquée par la fermeture des instituts et le temps libre dégagé par les confinements.

Aujourd’hui, la partie professionnelle représente moins de 10% de notre activité, mais c’est de là que l’on vient et cela reste notre légitimité», estime la patronne de Manucurist. La marque est distribuée dans les enseignes de parfumerie et les grands magasins de Paris, Londres ou New York, ainsi que dans 700 pharmacies et 400 instituts de beauté agréés.

LIRE AUSSI : L’Onglerie rachète le réseau By V et devient le groupe Vénus