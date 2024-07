L’Oréal veut apposer un QR code sur tous ses produits

Des QR codes à la place des codes-barres ? Une petite révolution se prépare et la beauté ne fera pas exception. Les carrés pixélisés vont peu à peu remplacer le symbole aux 24 barres qui représentent les identifiants à 13 chiffres accolés à chaque produit.

«Nous avons déjà 1,5 milliard de produits de 41 marques, équipés de QR codes et nous nous engageons à relever le défi d’en intégrer à l’ensemble de nos produits», assure le directeur du programme Beauty Tech chez L’Oréal, Stéphane Lannuzel, cité par Les Echos.

L’objectif est de doubler le volume d’ici à la fin 2025, «avec l’objectif d’atteindre 3 milliards de produits», précise le responsable. D’ici à fin 2026, tous les produits du groupe français de cosmétiques, soit près de 7 milliards de produits par an, devront posséder un QR code, à l’exception de quelques références de trop petite taille.

Lutter contre les contrefaçons

Depuis le Covid, la diffusion du «Quick Response Code», inventé par un ingénieur japonais au début des années 1990, s’est généralisée dans tous les secteurs. Plus rapidement déchiffrable, il nécessite dix fois moins d’espace que son vieux prédécesseur, le code-barre, créé il y a 80 ans…

Autre atout : le carré du QR code peut stocker plus de 4 000 caractères, contre 20 pour un code-barres. «Les applications évidentes sont l’intégration des bénéfices du produit, la liste de ses ingrédients, mais aussi celle d’informations interactives dans l’usage des produits», poursuit Stéphane Lannuzel.

Le carré pixélisé permet aussi d’intégrer plus «d’information sur l’impact environnemental, une attente forte du consommateur» ou encore, pour lutter contre les contrefaçons et les réseaux de revente «gris», renvoyer à un identifiant unique et traçable, grâce à des QR codes «sérialisés».