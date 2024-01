Longévité : L’Oréal prend une participation dans la biotech Timeline

Fondée en 2007 par Chris Rinsch, Patrick Aebischer, Pierre Landolt et André Hoffmannen, la start-up romande a d’abord proposé des compléments alimentaires à base d’urolithine A, un dérivé de la grenade, avant de se lancer dans la commercialisation de produits cosmétiques l’an dernier. Sa molécule exclusive, baptisée «Mitopure», vise à recycler et à rajeunir les mitochondries, dont le rôle principal est de fournir de l’énergie aux cellules.

Selon le site d’information économique helvétique Bilan, Timeline vient de lever, au total, 56 millions de francs suisses pour son développement (environ 59 millions d’euros). Dans son tour de table figure L’Oréal, via son fonds stratégique Bold, mais aussi le groupe Nestlé, partenaire historique de la biotech.

«La longévité ajoute à la beauté une nouvelle dimension de prévention, correction, voire d’inversion du cycle de vieillissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux. Nous nous réjouissons de notre investissement dans Timeline, qui devrait nous permettre de transposer les caractéristiques clés de la longévité à la santé et la beauté de la peau», a commenté Barbara Lavernos, directrice générale de la recherche, innovation et technologie chez L’Oréal.

