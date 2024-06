Alexandra Palt, ex-L’Oréal, prend la tête de WWF France

Juriste de formation et diplômée de l’ESCP, passée par Amnesty International et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), Alexandra Palt a rejoint le groupe L’Oréal en 2013, en tant que chief sustainability officer, avant d’être nommée directrice générale RSE six ans plus tard.

Poste qu’elle a quitté le 1er avril dernier. C’est Ezgi Barcenas qui lui a repris les rênes de la RSE chez L’Oréal. Alexandra Palt est également directrice générale de la fondation du groupe, poste qu’elle occupera encore jusqu’au 30 juin. À WWF France, elle succèdera à Antoine Fousset en tant que présidente à partir du 18 juin.

«À un moment où nous semblons collectivement manquer un rendez-vous historique avec la nécessaire protection du vivant, je suis ravie de pouvoir, aux côtés d’équipes reconnues pour leur expertise et sous la direction générale de Véronique Andrieux, permettre au WWF de jouer pleinement son rôle : collaborer avec l’ensemble des acteurs de la société afin de respecter les limites planétaires et de concevoir ainsi un futur durable et désirable», a-t-elle commenté dans un communiqué.

LIRE AUSSI : Coiffure éco-responsable : l’Unec publie un guide pratique