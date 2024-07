« Si un coiffeur est le roi de l’écoute, il pourra manager n’importe qui »

Profession bien-être : On a l’impression que les coiffeurs ne se tournent pas naturellement vers les formations en gestion…

Jean-Christophe Robelot : Vous avez raison. Si on lui demande comment il se forme, un coiffeur va vous dire qu’il se forme autour du métier. En revanche, sur ce qui est managérial ou gestion, c’est à peu près une formation tous les deux ans et encore, pour seulement 10% d’entre eux… C’est insuffisant. Il faut absolument que, dans leur cursus, ils puissent se former tout au long de leur carrière aux nouvelles approches managériales, aux nouvelles façons d’améliorer la rentabilité de leurs affaires.

Est-ce que c’est ça veut dire que les coiffeurs se vivent d’abord comme des artistes ?

Oui, et c’est normal. Aujourd’hui, on vient dans la coiffure parce qu’on aime la création. Et la création ne va pas toujours avec la rigueur financière. Un coiffeur se dit : «je crée et puis après on verra». Sauf qu’aujourd’hui, dans le modèle économique de l’activité beauté coiffure, il faut les deux. Du coup, il est important de passer autant de temps sur sa formation technique que sur sa formation parallèle, qu’on appelle transversale.

Sur quoi doit s’appuyer une formation transversale ?

Cela veut dire, par exemple, que je me forme à la compta, avec un logiciel qui me permet d’analyser mes comptes, que j’essaye d’apprendre ce qu’est la RH, que je me renseigne sur les nouvelles normes salariales. J’apprends aussi à me poser les bonnes questions : comment je travaille ma grille de salaires avec mes collaborateurs, qu’est-ce que je peux faire pour qu’ils gagnent mieux leur vie, est-ce que mes tarifs ne sont pas trop bas pour mieux payer mes collaborateurs, etc. ? En fin de compte, c’est tout un cercle de compétences qu’il faut acquérir.

Le nerf de la guerre pour un coiffeur, c’est aussi de garder sa clientèle. Être sympa et tailler la bavette avec les clients, ça ne suffit plus ?

Non, il faut une marque employeur très forte : qu’est-ce que je dégage auprès de mes clients pour qu’ils aient envie de rester ? Une marque employeur, c’est de montrer tout ce qu’on fait bien à l’intérieur de son salon. «Faire bien», c’est aussi comment je m’occupe de mes collaborateurs, qui sont mes voisins en tant qu’artisans, comment je travaille avec eux lors de soirées que j’organise, quels événements je fais pour montrer que la vie dans notre entreprise est agréable et que les gens qui travaillent sont bien ?

L’image, les réseaux sociaux… Est-ce que ça suffit pour fidéliser une clientèle ?

Il y a d’autres moyens. Par exemple, il faut comprendre qui sont les clients que je perds. Ce sont des clients qui sont venus une seule fois ou deux à trois fois dans votre salon ? Et comment faut-il faire pour aller chercher ces clients qui ne viennent plus aujourd’hui ? Il faut les appeler et les écouter. Il faut aussi accepter la critique, c’est-à-dire accepter d’avoir mal fait et de faire différent. Il faut aussi dire à ses équipes pourquoi on perd du monde…

Comment peut-on faire revenir des clients, alors qu’ils sont de plus en plus sollicités, notamment en ayant accès à des plateformes de réservations, qui permettent de zapper plus facilement ?

La réservation en ligne, c’est un moyen parmi d’autres. C’est un bail commercial qui est ouvert 24 heures sur 24. Ce n’est pas un attrait pour gagner des clients, c’est un attrait pour donner de la facilité de prise de rendez-vous à un client. Mais une fois qu’il est chez vous, c’est là que commence le travail. Une fois que le client a franchi le palier, qu’est-ce que je fais pour ne pas le perdre ?

Cela passe par mille critères ! Par exemple, est-ce que je prends conscience que ce client est important pour moi et mes collaborateurs ? Est-ce que mes collaborateurs prennent conscience que ce client va les nourrir indirectement par le chiffre d’affaires et qu’il faut lui montrer qu’il est précieux pour l’entreprise ? C’est un travail que l’on doit faire avec ses collaborateurs.

Comment fait-on aujourd’hui pour les recruter ?

Aujourd’hui, on a oublié quelque chose. Il y a quatre jeunes pour à peu près 12 à 13 postes, c’est-à-dire qu’on se bat pour avoir des salariés ! Qu’est-ce que je fais ? La première chose, c’est qu’un jeune va regarder son téléphone. Il va se dire en parcourant les réseaux sociaux : est-ce que j’ai envie de travailler dans ce salon, est-ce que ça me ressemble ? Du côté du salon, il faut se demander si ses valeurs ressortent sur les réseaux sociaux et si elles sont colportées par les clients ou les collaborateurs.

Si vous montrez, à travers vos clients et vos collaborateurs, qu’il y a une marque employeur très forte – elle peut s’appuyer sur le RSE, le confort intérieur, le bien-être des collègues, des soirées privées avec les clients fidèles, etc. -, le coiffeur aura envie de venir travailler avec vous. C’est toute la face cachée qu’il faut montrer. Il faut montrer les cuisines, voir si c’est propre, si tout y est bien…

Mais tout le monde n’a pas la fibre managériale…

Il faut avoir les tips de base du management, c’est-à-dire l’empathie, le respect et surtout, le plus important, deux oreilles pour écouter, parce que la première règle d’un bon manager, c’est l’écoute. Si un coiffeur est le roi de l’écoute, il pourra manager n’importe qui.

Propos recueillis par Georges Margossian.

