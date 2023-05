Rasage homme : électrique, mécanique ou coupe-choux ?

Ce sont les trois principales techniques de rasage pour les hommes, mais le choix d’une méthode spécifique n’est pas qu’une question de préférence personnelle. Laquelle choisir ? Voici leurs avantages et leurs inconvénients.

Les hommes ayant une peau sensible ou sujette à l’irritation peuvent préférer une technique qui réduit les risques d’irritation, de rougeurs et de poils incarnés. La nature des poils de barbe (épaisseur, densité, dureté) joue aussi un rôle important.

Les hommes aux poils épais et durs pourraient préférer le rasage humide pour un rendu plus net et précis, tandis que ceux qui possèdent poils fins et moins denses pourraient opter pour le rasage électrique. Il ne faut pas non plus négliger le temps disponible dont ils disposent pour se raser, ainsi que le coût des rasoirs, des lames de rechange et des produits de rasage.

Enfin, le rasage, qu’il soit mécanique ou électrique, nécessite une routine adaptée incluant l’utilisation de mousses, de crèmes ou de gels à raser, et des produits après-rasage. Le désir de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, n’est pas plus propre aux femmes…

Le rasage électrique

Le rasage électrique est une méthode de rasage à sec qui convient aux hommes ayant des poils fins et peu abondants, ainsi qu’aux peaux sensibles, réactives, irritées ou sujettes à l’acné. Les poils sont alors coupés à la surface de la peau par des lames en rotation ou en vibration, sans nécessiter l’application d’eau ou de produits de rasage.

Les rasoirs électriques ont connu de nombreuses améliorations au cours des 50 dernières années, notamment en termes de confort, de tolérance et de précision. L’évolution des grilles de rasage a contribué à ces progrès, offrant une meilleure adaptation à la peau et un rasage plus doux.

Son évolution

Les premiers appareils possédaient des grilles constituées de matériaux rigides, avec des ouvertures de taille standard, qui avaient tendance à irriter la peau, notamment en cas de pression excessive. Au fil du temps, les fabricants ont développé des grilles plus flexibles et mieux adaptées aux contours du visage, améliorant ainsi la tolérance cutanée et réduisant les irritations.

L’une des innovations marquantes dans l’évolution des rasoirs électriques a été l’introduction de la double lame, dans les années 1970. Cette technologie utilise deux lames qui se déplacent indépendamment l’une de l’autre, permettant de couper les poils plus près de la peau. Ces appareils pouvaient alors rivaliser avec les rasoirs mécaniques en termes de précision et de netteté du rasage.

Aujourd’hui, les rasoirs électriques modernes sont souvent équipés de technologies avancées, telles que des lames auto-affûtées, des têtes de rasage pivotantes et des systèmes de nettoyage automatique. Certains modèles sont même conçus pour être utilisés sous la douche, offrant ainsi la possibilité de combiner les avantages du rasage à sec et du rasage humide.

Ses avantages

Rapide et facile d’utilisation, il offre la possibilité de se raser sans eau ni produits de rasage, ce qui peut être pratique pour les personnes pressées ou en déplacement. La plupart des rasoirs électriques modernes sont équipés de sabots ou de guides de coupe réglables, permettant de contrôler facilement la longueur des poils.

Ces dispositifs peuvent maintenir une barbe de 3 jours bien définie et uniforme, sans avoir besoin de recourir à des outils supplémentaires comme des ciseaux ou une tondeuse. Les pressions sont moins fortes que le rasage mécanique, réduisant ainsi les risques d’irritation, de rougeurs et de poils incarnés. Les rasoirs électriques sont, en effet, conçus pour couper les poils sans entrer en contact direct avec la peau.

Ses inconvénients

Même si les différences tendent à s’estomper, ces appareils offrent un rasage moins précis et moins net que le rasage mécanique, nécessitant plusieurs passages pour obtenir une peau lisse et nette, d’où des sensations d’échauffement, même si ce type de rasage reste bien moins irritant que le rasage mécanique.

Le rasage mécanique

Le rasage mécanique, également appelé rasage humide, convient aux hommes ayant des poils épais et durs, ainsi qu’aux peaux moins sensibles. Il implique un contact plus direct entre la lame et la peau, ce qui peut causer plus d’irritation à des peaux sensibles.

Son évolution

Bien sûr, la technique a considérablement évolué au fil du temps, passant des lames simples aux lames doubles, triples et même quintuples, permettant un rasage plus précis et moins agressif pour la peau, car elles répartissent la pression sur une surface plus large et réduisent le nombre de passages nécessaires.

Les matériaux utilisés pour fabriquer les lames se sont aussi améliorés, avec l’introduction de l’acier inoxydable et des revêtements en titane ou en céramique. Ils offrent ainsi une meilleure durabilité et une plus grande résistance à la corrosion, ce qui permet aux lames de rester affûtées plus longtemps et de réduire les risques d’irritation.

Autre innovation : les rasoirs modernes disposent de systèmes de suspension des lames qui leur permettent de s’adapter aux contours du visage, comme les têtes pivotantes, et de maintenir un contact optimal avec la peau. Enfin, les crèmes, les mousses et les gels offrent aussi une nouvelle protection, réduisant ainsi les risques d’irritation et de coupures.

Ses avantages

Avec ses lames tranchantes, le rasage mécanique permet d’obtenir un rasage de près sans laisser de poils non coupés. Il offre aussi un contrôle manuel qui permet à l’utilisateur d’ajuster la pression, l’angle et la direction de la lame en fonction des contours du visage et de la densité des poils. De plus, le rasage mécanique est souvent pratiqué avec de l’eau chaude, ce qui aide à ouvrir les pores de la peau et à ramollir les poils, facilitant la coupe des poils.

Ses inconvénients

Pour obtenir un rasage parfait, il est souvent nécessaire d’effectuer plusieurs passages avec la lame, dont le nombre dépend de la densité et de la texture de la barbe, ainsi que du type de rasoir utilisé. En général, il faut au moins deux ou trois passages pour obtenir un résultat net et précis. Toutefois, chaque passage augmente le risque d’irritation et d’agressivité pour la peau, surtout si elle est sensible.

C’est pourquoi, pour les peaux sensibles ou sujettes à l’irritation, il est recommandé d’opter pour un rasage électrique qui minimise le contact direct avec la peau et réduit le nombre de passages nécessaires.

Le renouveau du coupe-choux

L’instrument emblématique des barbiers connaît un véritable regain d’intérêt avec l’essor des barber shops. Mais cette tendance reflète aussi un retour aux sources, où l’artisanat et la qualité priment sur la commodité et la rapidité offertes par les rasoirs modernes.

Son évolution

Le coupe-choux a évolué au fil des années, tant dans son design que dans sa technologie. Les matériaux se sont diversifiés : les lames sont désormais fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, garantissant une durabilité et un tranchant exceptionnels.

Son maniement requiert toutefois une grande dextérité. Pour obtenir un résultat optimal, il est nécessaire de maîtriser l’angle de coupe, la pression exercée sur la peau et le sens du rasage. Cette compétence s’acquiert avec le temps et la pratique, ce qui en fait un véritable art réservé aux initiés et aux professionnels.

Ses avantages

Le coupe-choux présente plusieurs avantages par rapport aux rasoirs mécaniques traditionnels et aux rasoirs électriques. Sa lame unique et tranchante permet d’obtenir un rasage extrêmement précis et net, offrant une peau parfaitement lisse.

Le passage de cette seule lame sur la peau limite les irritations et les poils incarnés. Autre atout : un coupe-choux peut durer des décennies, voire toute une vie. Il suffit d’aiguiser régulièrement la lame pour conserver son tranchant.

Ses inconvénients

Sa maîtrise demande du temps et de la patience, et peut décourager les novices. En raison de sa lame tranchante, il peut causer des coupures si l’on n’est pas suffisamment vigilant. Le rasage au coupe-choux est généralement plus long qu’avec un rasoir mécanique ou électrique.