Raphaël Perrier va coiffer les athlètes durant les Jeux Olympiques

Le bien-être des athlètes ne sera pas négligé pendant ces Jeux Olympiques, qui auront lieu, à Paris, du 26 juillet au 11 août, et Paralympiques, du 28 août au 8 septembre. Le 15 juillet, Raphaël Perrier a levé le voile, dans un point presse, sur ses activités durant ces deux semaines : il s’occupera des cheveux des 22 000 athlètes et membres du personnel olympique et paralympique séjournant dans le village…

Avec son équipe, pas moins de quinze stylistes et barbiers, il offrira aussi, gracieusement, des soins capillaires, des soins de beauté et des soins des ongles, «accessibles et inclusifs», en utilisant les produits de son partenaire, Procter & Gamble, Pantene, Head & Shoulders, Mielle, Gillette et Braun. Le salon sera ouvert tous les jours, de 9h à 12h, du 18 juillet au 13 août, pour les JO, et du 23 août au 10 septembre, pour les Jeux Paralympiques.

Le Look Book du salon comporte une sélection de vingt styles, «inspirés par le sport et le triomphe des Jeux» et proposés par les marques de P&G, précise un communiqué. En voici un échantillon :