Pourquoi le rasage est un acte agressif pour la peau

Le «feu du rasoir» est un phénomène fréquent chez les hommes, car le rasage est un acte agressif pour la peau. Son échauffement est quasiment systématique. Mais parfois, une inflammation chronique peut s’installer. Explications.

Le passage des lames du rasoir sur la peau génère une friction qui peut provoquer un échauffement et une sensation de brûlure. Cette réaction est fréquente, surtout si le rasoir n’est pas assez affûté ou si la peau est sèche. Des rougeurs temporaires, dues à la dilatation des vaisseaux sanguins, peuvent aussi apparaître. Généralement bénignes, elles disparaissent au bout de quelques heures.

Des irritations cutanées, qui se manifestent par des démangeaisons, des picotements et des rougeurs persistantes, sont aussi assez fréquentes. Elles peuvent provenir d’une mauvaise technique de rasage, une mauvaise hygiène (absence de nettoyage de la peau avant et après), voire de l’utilisation de produits cosmétiques inadaptés.

Bref, l’impact des lames sur la peau n’est pas anodin, parce que le rasoir coupe non seulement les poils, mais aussi une fine couche de cellules cutanées superficielles. Cette action provoque une légère blessure, à laquelle la peau réagit en produisant des substances inflammatoires et en activant le système immunitaire pour lutter contre d’éventuelles infections.

Des petits boutons rouges, douloureux et parfois purulents, peuvent aussi survenir. Ils sont la conséquence d’une réaction inflammatoire provoquée par l’incarnation des poils de barbe, un phénomène qui se déclenche quand les poils coupés repoussent et pénètrent à nouveau dans la peau, provoquant ainsi une inflammation.

La pseudo-folliculite de la barbe

Plus grave, des boutons nombreux et récidivants peuvent révéler une pathologie que les dermatologues désignent par «pseudo-folliculite de la barbe» (PFB), avec des pustules enflammées sur la zone de rasage, qui peuvent s’infecter et laisser des cicatrices, provoquant des lésions pigmentées, si la peau est mate ou foncée.

Premiers concernés, les hommes à barbe dure et frisée sont les plus susceptibles de développer une PFB, en raison de la forme et de la texture de leurs poils, qui ont tendance à s’incarner plus facilement…

Pourquoi ? En fait, lors de la repousse, le poil se courbe, sa face concave étant située vers l’épiderme. La pointe aiguisée par le rasage peut alors pénétrer dans la peau ou dans le derme sans quitter le follicule, provoquant une inflammation chronique qui persiste tant que le poil reste incarné dans la peau. Les boutons résultants sont durs, fibreux et souvent confondus avec de l’acné.

Dans ce cas, il vaut mieux réduire la fréquence du rasage pour permettre à la peau de se régénérer et aux poils incarnés de sortir naturellement, et raser, si possible, dans le sens de la pousse du poil, en appliquant une pression modérée et en évitant les passages répétés sur la même zone. Voire consulter un dermatologue, si le problème persiste, pour soulager les symptômes et favoriser la cicatrisation.