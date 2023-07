Olivier Sittoni : « La coiffure est un marché en souffrance »

Profession bien-être : Trois années de silence, cela fait beaucoup ! Comment vivez-vous ce retour au public ?

Olivier Sittoni : En fait, ces trois années de silence ont fait du bien. Nous étions sur la brèche depuis 2005, soit dix-huit ans, avec un événement très riche artistiquement mais lourd à gérer. Alors, ce coup d’arrêt dû à la pandémie n’a pas été inutile. Cela nous a permis de repenser la formule et de nous rapprocher du salon Beauty Prof’s.

La juxtaposition de nos deux événements – qui restent bien distincts – nous permet de nous positionner comme le seul événement de beauté globale. Les deux univers restent bien séparés, mais tous ceux qui cherchent des inspirations nouvelles peuvent passer de l’un à l’autre sans problème.

En quoi la formule a-t-elle changé ?

Sans doute par l’importance que nous avons accordée, dans cette édition, à la formation et surtout à la rentabilité. Le salon comporte toujours trois axes : l’espace exposition, l’espace workshops et l’espace show. Plus qu’un salon classique, je pense que le Coiffure Beauté Méditerranée a une vocation de festival et de congrès professionnel. J’envisage d’ailleurs une édition en 2024 sans show artistique. Du moins dans la formule actuelle.

Les shows ont pourtant fait votre réputation…

Oui, parce qu’à l’époque où nous nous sommes lancés, ils étaient innovants. Or, aujourd’hui, les grandes marques, quand elles font des shows – de plus en plus rarement – reproduisent le même modèle depuis dix ans. On touche du doigt le problème le plus important de la profession : plus personne n’a le gout de l’innovation.

Ce sont les mêmes shows, avec les mêmes coiffeurs vedettes d’une année sur l’autre. Où sont les talents émergents, les révolutionnaires qui transforment le monde de la coiffure? Comment voulez-vous motiver les jeunes, quand ils ne voient sur scène que des vieux ? Ils commencent la coiffure très jeunes. Pour un apprenti de 17 ans – voire moins – un coiffeur de 35 à 40 ans, c’est déjà un vieux !

Vous constatez un désintérêt chez les jeunes coiffeurs ?

Je ne suis pas le seul à l’avoir noté. Il y a en tout cas un vrai désamour des jeunes coiffeurs pour le travail classique en salon. Et ce n’est pas seulement une question de salaire. Comment expliquez-vous le fait qu’en quatre ans, les coiffeurs à domicile soient passés de 5 000 à près de 25 000 ? C’est bien que les conditions de travail ne sont pas à la hauteur ! 80% des coiffeurs possédant un salon travaillent seul ou avec un apprenti. Pensez-vous que cela reflète un marché florissant ?

Vous êtes donc plutôt inquiet pour l’avenir de la coiffure ?

C’est un marché en souffrance. Pas d’innovation, mauvaise représentation, structures vieillottes, c’est la totale ! Le référentiel de formation n’est pas en phase avec son temps, les concours ont 30 ans, ils ne donnent pas envie. Quand aux salons de coiffure féminins, ils sentent la naphtaline !

Même les salons professionnels ont subi un nivellement par le bas. En devenant gratuits, ils sont devenus plus des foires aux trouvailles que des rendez-vous professionnels. En se retirant de l’affaire, les grandes marques ont même affaibli la Haute Coiffure française.

Quand on compare avec la façon pertinente dont les cuisiniers ont géré leur image, on peut se poser des questions. Regardez à quel point les chefs sont devenus des vedettes à part entière… Où est l’équivalent pour la coiffure ? Où sont les émissions qui montent en épingle le savoir-faire des coiffeurs ?

Certains secteurs de la coiffure ont pourtant séduit le public?

Vous allez me parler des barbiers… Oui, ils ont su raconter une histoire et renouveler le genre. Ils ont créé des lieux atypiques et une nouvelle expérience client. Même si le marché a diminué, ceux qui ont su faire preuve d’originalité gagnent très bien leur vie.

Mais regardez les franchises : elles se ressemblent toutes, elles ont les mêmes dress codes, vendent les mêmes produits. Où est l’originalité là-dedans ? Comment voulez-vous attirer les clients et rentabiliser l’établissement ?

La solution serait donc dans la personnalisation ?

Absolument. Au lieu de vouloir attirer tout le monde, le coiffeur devrait créer un endroit où il se sent bien, un bien-être qui se transmet à son client – où il propose des soins personnalisés. On personnalise les voitures, les baskets, pourquoi ne pas personnaliser les soins capillaires ?

Et s’il veut vendre des produits pour améliorer sa rentabilité, il devrait se tourner vers des produits spécifiques, que le client ne trouvera pas en grande distribution. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous accueillerons à Marseille de petites marques innovantes qui correspondent à la demande actuelle des clients.

Propos recueillis par Siska von Saxenburg.