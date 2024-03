Les six coupes tendance qui feront le buzz en 2024

À l’annonce du printemps, certaines clientes vont vouloir changer de tête. L’année dernière, les réseaux sociaux, en particulier TikTok, ont vu éclore des variations capillaires de toutes sortes, entre les chignons inspirés de Sophie Richie aux franges rideaux, en passant par un revival sixties et seventies.

Parmi les sorties de produits, les runways et autres tapis rouges, nous avons sélectionné pour vous les six tendances qui vous permettront de guider (sans risque) ces beautystas éprises de changement.

Du volume, encore du volume !

Est-ce l’esthétique particulière des maîtresses des mafiosi des années 1960 ou la coiffure de Priscilla Presley en 1965 qui inspire nos créateurs? En tout cas, si 2023 était l’année des chignons lisses et serrés, 2024 marque celle des lâcher-prises !

Retour au crêpage et chignons volumineux mais désordonnés, mais aussi coupes dégradées pour augmenter le volume, tout est bon pour donner l’impression d’une crinière volumineuse. Nous avions déjà prédit le retour de la boucle. La tendance se confirme. Pour les cheveux fins et raides, rien n’est perdu : les extensions reviennent en faveur !

Naturel quand tu nous tiens

Le public se remettra-t-il un jour des confinements ? Car de plus en plus de femmes boudent les salons de coiffure et reviennent à leur texture et leur couleur naturelles. Bref, ce qui sera vraiment tendance cette année, ce sont les looks naturels et classiques, avec une petite touche personnelle. L’idée, c’est d’assurer une coupe qui nécessite peu d’entretien et de produits et que l’on peut lasser sécher à l’air libre.

Une coupe pixie rebelle

La coupe très courte, comme celle de Florence Pugh, devrait remporter du succès au cours des prochains mois. Les plus spectaculaires auront aussi de grandes chances de supplanter les longues crinières wavy. Se faire couper les cheveux est un moyen simple et radical de changer de look en quelques minutes…

À réserver, toutefois, à vos clientes les plus régulières, car ce type de coupe nécessite un entretien régulier pour des retouches toutes les quatre semaines. Le coiffage quotidien, en revanche, nécessite peu d’entretien. Il suffit de repousser les cheveux en arrière et de les fixer à la cire pour un fini mat.

Blond de surfeuse

Tout le monde ne recherche pas forcément le naturel. Se décolorer les cheveux reste toujours très en vogue, à l’instar de stars comme Beyoncé et Rihanna. Et le blond polaire n’est pas forcément la teinte favorite du moment. La mode revient aux blonds chauds, dorés, aux reflets de miel. Là encore, un vrai blond naturel s’entretient, et de préférence en salon.

L’éternel carré

Le carré qui s’arrête à la ligne de la mâchoire continue à faire recette. Son chic intemporel en fait la coupe la plus demandée. Il est aussi facile à entretenir chez soi : le premier jour, un peu de produit et un coup de séchoir suffisent. Les jours suivants une pulvérisation rapide de shampoing sec lui redonne du volume.

Pleins feux sur les soins

Les marques professionnelles se tournent de plus en plus vers le soin et la réparation de la fibre capillaire. Et cela fonctionne ! Grâce aux innovations techniques, aux formulations sophistiquées et aux réseaux sociaux, le public a pris conscience des effets néfastes de la coloration et de la chaleur des séchoirs sur la santé du cheveu. L’idéal étant d’inverser les dommages et de laisser les cheveux plus soyeux et plus sains.

