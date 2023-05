La mise en plis revisitée : chignons, boucles souples et vagues glamour

Si la mise en plis, apparue pour la première fois il y a un siècle, est aujourd’hui moins courante, elle est toujours utilisée pour créer des coiffures spécifiques, comme les chignons, les boucles souples ou les vagues glamour.

Grâce à des pionniers comme Guillaume-Louis Lenthéric, la mise en plis, qui consiste à faire des boucles de manière temporaire, a été largement adoptée au début du 20e siècle. Mais depuis le sacre du coiffé/décoiffé, son côté apprêté ne fait plus recette.

Monter une mise en plis, puis placer la cliente sous un séchoir prend plus de temps que d’effectuer un brushing : c’est donc une prestation moins rentable pour le salon…

Pour autant, elle n’a jamais été totalement abandonnée. Voici quelques techniques pour réaliser des chignons, des boucles souples et des vagues glamour, ainsi que d’autres coiffures où la mise en plis est intégrée.

INTÉGRER LA MISE EN PLIS…

Pour des chignons :

Préparez les cheveux en les lavant, les démêlant et en appliquant un produit coiffant pour faciliter la mise en forme.

Enroulez les cheveux autour de bigoudis ou de rouleaux de taille moyenne pour créer des boucles légères et du volume.

Séchez les cheveux avec un sèche-cheveux à basse température ou laissez-les sécher naturellement.

Retirez les bigoudis et brossez légèrement les boucles pour obtenir un effet plus naturel.

Rassemblez les cheveux en une queue de cheval basse et enroulez-les autour de la base pour former un chignon. Fixez avec des épingles à cheveux.

Utilisez un peigne à dents larges pour lisser les cheveux autour du chignon et fixez avec des épingles si nécessaire.

Vaporisez un spray fixant pour maintenir la coiffure en place.

À noter : un chignon s’effectuera plus facilement si les cheveux sont lavés de la veille, et non le jour même. Il faudra simplement recourir au crêpage pour monter en volume. Certains chignons ne nécessitent d’ailleurs pas de mise en plis préalable, comme le fameux chignon banane des années 50, immortalisé par Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé.

Pour des boucles souples :

Préparez les cheveux comme décrit précédemment.

Utilisez des bigoudis ou des rouleaux de taille moyenne à grande pour créer des boucles plus larges et plus souples.

Séchez les cheveux et retirez les bigoudis.

Brossez légèrement les boucles avec un peigne à dents larges ou vos doigts pour obtenir un effet plus naturel et souple.

Vaporisez un spray fixant léger pour maintenir les boucles en place.

Pour des vagues glamour :

Préparez les cheveux comme décrit précédemment.

Utilisez des bigoudis ou des rouleaux de taille moyenne pour créer des boucles serrées.

Séchez les cheveux et retirez les bigoudis.

Brossez les boucles avec une brosse à poils doux pour transformer les boucles serrées en vagues douces et glamour.

Vaporisez un spray fixant pour maintenir les vagues en place.

Pour une mise en plis partielle :

Réalisez la mise en plis sur une partie spécifique des cheveux, comme la frange ou la couronne, pour ajouter du volume ou des boucles à une zone ciblée.

Pour une mise en plis avec tresse :

Cette technique peut être intéressante pour ajouter du volume et des boucles, puis intégrez une tresse dans la coiffure pour un look bohème chic.

Derniers conseils

Pour réussir une mise en plis, vous devez bien préparer les cheveux en les lavant, en les démêlant et en appliquant un produit coiffant pour faciliter la mise en forme. Choisissez la bonne taille de bigoudis ou de rouleaux en fonction du type de boucles souhaité et enroulez-les correctement pour éviter les plis indésirables.

Lors du séchage, il est recommandé d’utiliser un sèche-cheveux avec un diffuseur ou de laisser les cheveux sécher naturellement. Une fois les cheveux secs, il faut retirer délicatement les bigoudis ou les rouleaux et coiffer les boucles avec les doigts ou un peigne à dents larges, pour éviter les frisottis et les cassures…