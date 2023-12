Un effet de mode, les barbiers ? Pas sûr ! Certains esprits chagrins prédisaient leur disparition. Ils reviennent en force, plus forts que jamais. Dimanche, ils étaient près de 80 participants venus du monde entier pour rivaliser de talent au «Golden Chair», une compétition internationale née aux Etats-Unis, qui, pour la première fois, organisait l’événement en France.

«Non, les barbiers ne sont pas un effet de mode !», assurait Alain Blackman, interviewé la semaine dernière par Profession bien-être. «Les bons barbiers prospèrent. Et le renouvellement se prépare. Même les femmes s’y intéressent. J’en ai d’ailleurs formé beaucoup», ajoutait le pionnier du phénomène «barber» en France.

«Le secteur homme est porté par la coupe et la taille de barbe en progression de 27% par rapport à 2021», confirme le dernier baromètre issu du panel Hairnet/Unec pour l’année 2022. La clientèle masculine prend de plus en plus plaisir à soigner son look, redécouvrant, au passage, de nouveaux lieux de socialisation.

Preuve de ce renouveau français : la 9ème édition du Golden Share, qui s’est déroulée à Joinville-le-Pont ce dimanche. Lancée en 2016 par Charles André Greer, un analyste financier américain, sur le modèle des «barber battles US», la compétition s’est hissée au rang de référence internationale en quelques années, de l’Espagne à l’Ouzbékistan, en passant par le Ghana.

« On est barbiers de père en fils »

«J’ai créé le Golden Chair dans l’optique de réunir tous les barbiers autour de leur passion, à savoir leur métier», a fait valoir son fondateur auprès de Profession bien-être, dimanche, avant la compétition. De très jeunes talents sont ainsi venus participer à la «battle». Iker Pedrosa Altimasberas, 16 ans, lui, a fait tout spécialement le trajet d’Espagne.

«Dans la famille, on est barbiers de père en fils», raconte le jeune apprenti. C’est d’ailleurs son papa qui lui a servi de modèle pour sa création, une combinaison originale entre un Pompadour et une coupe mulet. Et, visiblement, le jury est tombé sous le charme, puisqu’il lui a décerné la première place !

L’événement était aussi très attendu par les marques, et non des moindres. «Le Golden Chair représente bien l’ensemble de la profession. On manque d’événements typiquement barbiers en France. Or, les barbiers ont relancé la coiffure masculine, qui se portait très mal et qui, grâce à eux, a pris un nouvel élan», s’est félicité Gérard Chabert, distributeur de la marque Haircut.

Au final, une ambiance décontractée et festive – un DJ était présent tout au long de la compétition -, mais aussi très pro, avec des candidats qui avaient placé la barre haut. Sur les treize gagnants, on ne compte que cinq Français, mais pas des moindres, puisque le premier prix de la catégorie «Design créatif et libre» a été remporté par Tantan, dont le barbershop est situé à La-Valette-du-Var.

LES GAGNANTS PAR CATÉGORIE

Catégorie « Apprenti »

1. Iker Pedrosa Altimasberes

2. Marc Boucher

3. Léo Leroy

Catégorie « Dégradée rapide Fats fade »

1. Samy Hadjilila

2. Nicolas Pineda Caicedo

3. Florian Lallement

Catégorie « Peigne et ciseau »

1. Tran Hieu

2. Josue Paisnel

3. Delone Tati

Catégorie « Design créatif et libre »

1. Tantan

2. Micheal Andre

3. Luis Alejandro

Catégorie « Afro »

Michael Monteiro

