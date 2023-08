Frange arc-en-ciel : oser la couleur avec parcimonie

Instagram étant une source inépuisable d’inspiration, l’apparition de la frange arc-en-ciel n’est pas passée inaperçue. Une bonne solution pour l’été ? Pourquoi pas… D’autant que les possibilités sont infinies. Vous pouvez créer des franges vibrantes aux couleurs franches, les rendre plus «grunge» en les diluant avec une couleur contrastée. La coiffure devient alors plus portable pour un visage plus mature.

À qui s’adresse la frange arc-en-ciel ?

La frange arc-en-ciel peut s’appliquer aussi sur des chevelures sombres. Attention, toutefois : s’il s’agit de cheveux récemment colorés, il sera difficile d’obtenir la même nuance exacte de la racine à la pointe. Jouez avec ce problème en dégradant la couleur.

N’hésitez pas à jouer soit la carte pastel : une blonde acceptera plus facilement une frange rose qui s’estompera peu à peu. Mais le contraste peut aussi se révéler flatteur : sur une longue chevelure rousse, une frange mêlant fuchsia, turquoise et vert donne une nouvelle personnalité à celle qui la porte.

Courte ou longue ?

Le grand avantage de cette coloration spectaculaire, c’est qu’elle s’adapte aussi bien sur des «baby bangs», cette frange très courte immortalisée par Audrey Hepburn, que sur une frange longue associée à une coupe courte. Et les fantaisistes moins audacieuses peuvent toujours se rabattre sur une seule mèche multicolore pour éclairer une frange sombre.

