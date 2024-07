Franck François (Vog) : « Les formateurs ne sont pas assez formés »

Profession bien-être : En 2023, tous les indicateurs de la franchise étaient au vert, sauf pour la coiffure et l’esthétique, selon la Fédération de la franchise dans son bilan annuel. Avez-vous ressenti, de votre côté, un trou d’air l’an dernier, notamment pour Tchip et Vog ?

Franck François : Pour Vog, non. Pour la simple et unique raison, qu’à Vog, le patron coupe les cheveux et il est toute la journée dans son salon. Il tient le bateau ! En revanche, pour Tchip, on a eu un trou d’air, notamment à cause du PGE (prêt garanti par l’Etat, ndlr). Les coiffeurs et les banquiers ont été très mauvais, car tout l’argent versé n’a pas servi à développer la société.

Quand les remboursements ont commencé à arriver, en 2022, les coiffeurs ont eu du mal à rembourser. En plus, il y avait aussi un manque de personnel, et donc le chiffre d’affaires a baissé dans la profession, car les coiffeurs ont quitté les chaînes, du luxe au low cost, pour s’installer à domicile.

Estimez-vous que le pic de défaillances des salons, en 2023, était la manifestation d’une crise dans la coiffure ?

Non, ce n’était pas du tout une crise. De notre côté, on n’a pas souffert, parce que les affaires fonctionnaient. Les chiffres en 2019, on les a retrouvés en 2022 et 2023.

Début 2023, le renchérissement du coût des matières premières n’a pas épargné les salons de coiffure et vous avez décidé d’augmenter vos tarifs. Est-ce que cette décision a eu un impact sur votre clientèle ?

Avant d’augmenter nos prix, toutes les charges ont augmenté ! Je rappelle que les fournisseurs ont augmenté leurs prix de manière importante. Pour certains, ça frôlait les 8% ! C’est pourquoi on a dû revaloriser nos prix. Pour Vog, ce n’était pas très important. Pour Tchip, on s’est dit : attention, en augmentant le prix, on va perdre des volumes. On a perdu peu de volume, parce qu’on n’a pas été idiots : on a augmenté sur des services que les femmes ont besoin, comme la couleur. Sur la coupe, on n’a pas beaucoup augmenté.

Votre chiffre d’affaires a-t-il progressé l’an dernier ?

Oui, notre chiffre d’affaires a continué à progresser. On a terminé l’année pour le réseau total avec une hausse de 3% de l’activité. C’est pas terrible, mais c’est déjà bien. Pour 2024, à fin mai, on était déjà à +4,5%. On a du monde dans les salons, mais, je le répète, on refuse des clientes à cause d’un manque de coiffeurs.

C’est un problème récurrent dans la coiffure. Quelles mesures avez-vous prises ?

On fidélise les coiffeurs. Maintenant, ils peuvent prendre leur samedi, qui est le jour le plus gros de l’année, chacun leur tour. On a aussi travaillé sur l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle. On a été beaucoup plus souple. Les gens peuvent désormais travailler quatre jours par semaine, ce qui aurait pu paraître incroyable avant.

Est-ce que le vous avez l’impression que le métier de coiffeur est devenu un peu plus compliqué ?

Je ne le pense pas, mais c’est vrai qu’avant, il suffisait de couper les cheveux, alors que, maintenant, on doit composer avec le management, la vie privée du personnel, la gestion, le digital, le marketing et la formation. Chez nous, la formation, gratuite, nous permet de fidéliser le personnel et d’attirer du monde.

La formation mobilise aujourd’hui de plus en plus de coiffeurs. Quel regard portez-vous sur ce marché ?

Il n’y aura jamais assez de formation, mais il y a trop de mauvais formateurs. Un formateur, ce n’est pas simplement prendre une mèche et couper les cheveux, avec une belle coiffure. C’est d’abord un pédagogue.

Cela veut dire, selon vous, qu’il faudrait mieux former les formateurs ?

Vous êtes en plein dans le mille ! Les formateurs ne sont pas assez formés. Je vais être très sévère. Avant, tous nos formateurs étaient formés en Italie ou à Londres, chez Vidal Sassoon ou Toni and Guy. On allait chercher du savoir ailleurs. Aujourd’hui, on ne bouge plus. Cette manne financière que l’Etat nous a donnée pour les apprentis, beaucoup de mauvais formateurs en ont profité. On ne l’a utilisée qu’à moitié. Le reste, c’est parti ailleurs… Il y a un virage énorme à prendre dans cette profession.

Propos recueillis par Georges Margossian.

LIRE AUSSI : Marc Aublet (Provalliance) : « Pour motiver les jeunes, on a adopté une démarche très proactive »