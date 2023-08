En difficulté financière, Eugène Perma placé en redressement judiciaire

Après le groupe Rocher, c’est un autre poids lourd français du secteur de la beauté qui traverse une phase délicate. En cessation de paiements depuis le 8 juin, le groupe de cosmétiques Eugène Perma a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, le 1er août.

Dirigé depuis plus de trente ans par Didier Martin, qui a repris la totalité du groupe en 1995, Eugène Perma est spécialisé dans les soins capillaires pour les professionnels et le grand public. Il possède notamment les marques GMS Pétrole Hahn, Kéranove Naturanove et Laurence Dumont Institut, et côté professionnel, Eugène Perma professionnel, Olaplex et Amika.

Des offres de reprise recevables jusqu’au 4 septembre

C’est l’entreprise elle-même qui a choisi de se placer sous la protection du tribunal, indique-t-elle au journal Le Monde. Dans un premier temps, des difficultés survenues à la suite de la crise sanitaire et de la montée de l’inflation auraient conduit à un arrangement avec les créanciers bancaires.

«Une partie du pool bancaire a rompu cet arrangement, ce qui nous a menés à cette cessation de paiements», assure la direction, «en attente d’un renfort capitalistique», rapporte le quotidien du soir. Les sociétés souhaitant proposer des offres de reprise ont jusqu’au 4 septembre, ajoute Le Monde. Le jugement sera rendu fin octobre.

