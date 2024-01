Décès de Jean-Philippe Wincker, co-fondateur de Bleu Libellule

Le monde de la coiffure vient de perdre l’un de ses grands entrepreneurs. En 1997, cet ancien collaborateur de L’Oréal Professionnel et sa femme, Caroline Wincker, avaient créé Objectif Coiffure, à Nîmes, un concept de grossiste spécialisé en produits capillaires. Depuis, son réseau de boutiques n’a jamais cessé de s’étoffer.

Quelques années plus tard, un nouveau concept voit le jour. Baptisé Bleu Libellule, il donne un vrai coup d’accélérateur à la petite entreprise gardoise. En 2011, elle attire l’attention du leader européen de la coiffure, le groupe Provalliance, qui finit par prendre 51% du capital du grossiste, cinq ans plus tard. En l’espace de dix ans, elle multiplie alors par cinq la taille de son réseau, avec plus de 200 boutiques et 15 000 références.

Si la crise du Covid, avec la fermeture des salons de coiffure en 2020, fragilise les entreprises du secteur, Jean-Philippe et Caroline Wincker, désormais à la tête du groupe CSP Bleu Libellule, ont choisi d’anticiper la reprise en augmentant leurs investissements.

Et d’abord, dans leur plateforme logistique de Gallargues-le-Montueux (Gard), qui alimente le réseau de magasins. «On aura une meilleure productivité avec cet outil. Une consommation d’énergie bien moindre. Des panneaux solaires nous permettront d’être en autoconsommation dans les locaux. C’est le plus gros investissement qu’on ait jamais fait pour la société, soit environ 15 millions d’euros», expliquait Jean-Philippe Wincker à Profession bien-être, en 2022.

Des ambitions internationales

Un an plus tôt, le groupe de Franck Provost, frappé durement par la crise, entrait dans l’escarcelle du fonds belge Core Equity Holdings, le holding familial devenant actionnaire minoritaire. À cette occasion, Provalliance prend la contrôle total du groupe CSP Bleu Libellule.

C’est, donc, avec son nouvel actionnaire, que les époux Wincker décident d’accélérer leur développement. Une stratégie qui passe, notamment, par l’international, avec une première implantation de l’enseigne à Milan, en Italie, et le lancement de «boutiques hub» en France, des lieux entièrement dédiés aux coiffeurs, dans lesquels ils peuvent partager leurs bonnes pratiques, essayer des produits et expérimenter de nouveaux matériels.

En un quart de siècle, le distributeur de produits de coiffure et d’esthétique est devenu un des principaux acteurs du secteur, avec 1 200 collaborateurs et un chiffre d’affaires, pour 2022, de 170,3 millions d’euros, dont une partie provient de ses ventes auprès des particuliers.

« Bousculer les codes »

Une approche plutôt originale de leur métier à laquelle tenait Jean-Philippe Wincker. «Le fait de mettre en relation le public avec des produits professionnels, c’est une manière de défendre la coiffure. Parce que les clients particuliers de Bleu Libellule ont ainsi conscience de la technicité des coiffeurs et de leur qualité professionnelle», faisait-il valoir auprès de Profession bien-être.

Le grand public est ainsi pleinement intégré à la stratégie du groupe, qui a même signé un accord avec L’Oréal sur la distribution en France de NYX Professional Makeup. Il gère désormais 29 boutiques en France sous l’enseigne de la marque américaine de maquillage.

«Nous regardons le chemin parcouru avec fierté et humilité, car nous savons qu’il ne fait que commencer. Les codes de notre marché sont plus que jamais en mutation et notre exigence à bousculer les codes ancrera le leadership de notre modèle», commentait le couple dans un communiqué, début janvier, peu avant le décès de Jean-Philippe Wincker.

Quelques semaines auparavant, les fondateurs de Bleu Libellule annonçaient brusquement leur départ à leurs collaborateurs, quittant ainsi la présidence du groupe de distribution. C’est désormais Yohann Catherine, ex-directeur des opérations de la chaîne de magasins d’ameublement Maison du Monde, qui a repris les rênes de l’entreprise.

