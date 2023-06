Coiffure éco-responsable : l’Unec publie un guide pratique

L’Union nationale des entreprises de coiffure (Unec) fait un pas de plus vers une coiffure éco-responsable en publiant un guide conçu pour aider les coiffeurs à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

Quatorze ans après avoir lancé le label «Mon coiffeur s’engage», l’Unec annonce la publication d’un guide pratique destiné à passer le cap de la transition énergétique, «conçu pour des coiffeurs par des coiffeurs», avec le soutien du ministère de l’Économie.

Un document qui tombe à pic pour la profession, au moment où le gouvernement tente d’impliquer davantage les petites entreprises et les organismes consulaires dans la transition énergétique. «Le principal défi des TPE et PME actuellement est l’emploi et le recrutement. Aujourd’hui, pensez-vous qu’une PME peut être attractive si elle n’enclenche pas ces mutations profondes ?», déclarait début avril la ministre des PME Olivia Grégoire, dans une interview à La Tribune.

Les aides pour une coiffure éco-responsable

Dans les faits, les TPE sont vite perdues dans les méandres administratifs. Pas moins de 340 dispositifs de financement et une trentaine de types d’aides différents sont aujourd’hui proposés aux entreprises… En attendant que l’Etat y mette un peu de clarté, des gestes simples restent à la portée des petites structures.

Et c’est tout l’intérêt de ce guide d’une trentaine de pages sur l’éco-responsabilité que l’Unec met à la disposition des salons de coiffure. On y trouve d’abord un petit catalogue de «bonnes pratiques» pour réduire sa consommation d’eau et d’énergie, ou sa production de déchets.

À cela s’ajoutent les outils publics et privés «auxquels recourir pour s’engager dans

une démarche écologique», ainsi que les aides accessibles aux professionnels, comme le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique ou les certificats d’économie d’énergie.

Atouts économiques et environnementaux

«Les avantages pour les coiffeurs sont multiples puisqu’au-delà de participer à la préservation de la planète, ces pratiques représentent également des économies pour les chefs d’entreprises», souligne Christophe Doré, le président de l’Unec, dans un communiqué. À l’échelle du secteur, quelques chiffres, donnés par l’organisation professionnelle, montrent que l’économie potentielle ne serait pas négligeable.

Par exemple, 50% de l’eau consommée dans un salon est utilisée pour les shampoings, tandis que près de la moitié des établissements (48%) ne disposent pas d’un système d’électricité basse tension. Aujourd’hui, la facture énergétique représente environ 1,7% du chiffre d’affaires, soit environ 700 euros par mois. Quant à l’eau, chaque coiffeur en consomme, en moyenne, 180 m3.

La pression se ferait aussi plus pressante du côté de la clientèle. Selon l’Unec, un Français sur deux serait prêt à quitter un salon classique pour un salon «développement durable» et six sur dix seraient prêts à en faire la publicité autour d’eux.