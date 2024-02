Cheveux texturés : un revitalisant naturel pour hydrater et renforcer la fibre capillaire

Au programme de cette nouvelle gamme, baptisée Shea Butter – qui signifie «beurre de karité», en anglais -, et distribuée par Bleu Libellule, trois soins, un shampoing, un après-shampooing et un masque. Le tout, souligné par une fragrance signature, composée de musc et de caramel, et relevée de notes de noix de coco, de gardénia et d’agrumes frais.

Formulé à partir de beurre de karité, pour nourrir le cheveu en domptant les frisottis, d’huile de monoï, pour réduire les fourches, et de glycérine, pour protéger et sceller les cuticules, le shampoing a été conçu pour les cheveux épais, secs, bouclés et crépus. Il est destiné à hydrater et à définir les boucles.

L’après-shampoing, sans sulfate, aide à démêler et protège tout en préservant la légèreté des boucles. Le masque «miraculeux», c’est son nom, contient, en plus du beurre de Karité et de l’huile de monoï, du beurre végétal de Murumuru. Il devrait nourrir en profondeur tout en laissant la chevelure douce et soyeuse.