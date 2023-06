Carré court : une coiffure polyvalente et facile à coiffer

Le carré court ne se démode décidément jamais. Il trouve ses origines dans l’Antiquité égyptienne, où les femmes portaient des perruques de cette forme. Il revient, dans les années 1920, porté par des célébrités telles que Coco Chanel, quand les femmes ont commencé à adopter des coupes de cheveux plus courtes pour s’affranchir des normes traditionnelles et exprimer leur indépendance.

L’actrice américaine Louise Brooks l’a popularisé, en particulier le style carré court à frange, également connu sous le nom de «garçonne». Brigitte Bardot l’a porté avec élégance et féminité, associé à une frange épaisse dans le film de Godard Le Mépris. La liste n’est pas close…

Il reste aujourd’hui très en vogue, apprécié pour sa polyvalence et son style chic. Des célébrités comme Victoria Beckham, Charlize Theron ou Taylor Swift l’ont récemment adopté, contribuant à sa popularité, tout comme, côté français, Vanessa Paradis ou Marion Cotillard, qui ont décliné, au cours de leur carrière, différentes variations du carré court.

Un carré court pour quels visages ?

Le carré court convient à une variété de formes de visage. Cependant, certaines d’entre elles peuvent être particulièrement mises en valeur par cette coupe. Voici quelques exemples.

Visage ovale. Les personnes ayant un visage ovale ont des traits équilibrés et harmonieux, ce qui leur permet de porter presque toutes les coiffures, y compris le carré court. Ses différentes variantes peuvent être ajustées pour accentuer les traits de ce type de visage.

Visage rond. Un carré court peut aider à allonger et affiner un visage rond en créant des lignes verticales. Les variantes avec du volume sur le dessus ou des mèches plus longues vers l’avant peuvent aider à créer l’illusion d’un visage plus allongé.

Visage carré. Avec des couches douces, un dégradé ou des mèches encadrant le visage, il peut adoucir les angles d’un visage carré. Évitez les coupes trop carrées ou droites, qui peuvent accentuer les traits anguleux.

Visage en forme de cœur. Il peut équilibrer un visage en forme de cœur en ajoutant du volume près de la mâchoire, réduisant ainsi la largeur apparente du front. Les coupes dégradées ou avec des mèches autour du visage peuvent être particulièrement flatteuses.

Visage en forme de diamant. Avec du volume sur les côtés et des mèches encadrant le visage, ce type de coiffure peut aider à équilibrer un visage en forme de diamant en adoucissant les pommettes saillantes et en élargissant légèrement la mâchoire.

De très nombreuses variantes !



Les coupes au carré partagent des caractéristiques communes, notamment une longueur qui se situe autour de la mâchoire et une forme géométrique. Les variantes suivantes montrent la polyvalence de cette coiffure, qui peut être adaptée pour convenir à différents types de cheveux, formes de visage et styles personnels.

Carré court classique

Il s’agit d’une coupe droite et épurée, souvent à la hauteur du menton, avec une frange droite ou une mèche latérale. Cette version simple et élégante est parfaite pour un look intemporel.

Carré court dégradé

Cette variante comprend des couches subtiles et un dégradé qui ajoute du volume et du mouvement à la coupe, pouvant mettre en valeur des cheveux fins ou plats.

Carré court plongeant

Cette coiffure asymétrique se caractérise par une longueur plus courte à l’arrière et plus longue à l’avant. Elle crée un effet dynamique et moderne et peut être adaptée à différents types de visages en ajustant l’angle et la longueur du dégradé.

Carré court bouclé

Cette version met en valeur les boucles naturelles ou créées à l’aide d’un fer à friser. Elle apporte du volume et de la texture à la coiffure et convient bien aux cheveux ondulés ou bouclés.

Carré court avec frange

La frange ajoute une dimension supplémentaire à la coupe : elle peut être droite, effilée, longue ou courte, fine ou asymétrique. Elle peut être adaptée à la forme du visage et au style personnel de la personne qui porte la coiffure, avec des cheveux lisses, ondulés ou bouclés.

Carré court asymétrique

Cette variante présente des longueurs inégales d’un côté à l’autre, créant un effet audacieux et moderne. L’asymétrie peut être subtile ou prononcée selon le souhait.

Carré court texturé

Dans cette version, les cheveux sont coupés de manière à créer de la texture et du mouvement, souvent avec des pointes effilées ou déconnectées. Cette variante convient particulièrement aux cheveux épais ou aux personnes qui recherchent une coupe plus décontractée.

Carré court wavy

Cette coiffure présente des ondulations naturelles ou créées à l’aide d’outils de coiffage, comme un fer à friser ou un fer à lisser. Les ondulations apportent du mouvement, du volume et de la texture à la coiffure, la rendant plus décontractée et romantique. Le carré court wavy peut être réalisé avec différentes longueurs et formes de carré.

Étapes pour réaliser un carré court

Un carré court réussi doit être bien structuré et adapté au visage de la cliente. Les longueurs doivent être symétriques et la coupe doit être nette. Une bonne réalisation du carré court donnera un aspect chic et moderne à la coiffure.

Étape 1 : lavez et séchez les cheveux, en les laissant légèrement humides pour faciliter la coupe.

Étape 2 : divisez les cheveux en sections, en utilisant des pinces pour les maintenir en place

Étape 3 : commencez par couper les cheveux à l’arrière de la tête, en veillant à créer une ligne droite et nette, ou légèrement en angle, selon le style souhaité.

Étape 4 : coupez les côtés en suivant la ligne créée à l’arrière, en veillant à maintenir la symétrie et à adapter la coupe au visage de votre cliente.

Étape 5 : dégradez les pointes pour donner du mouvement et de la légèreté à la coupe, si nécessaire.

Étape 6 : séchez et coiffez les cheveux pour mettre en valeur la coiffure.