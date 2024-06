Bleu Libellule dévoile son calendrier de l’Avent pour la rentrée

Schwarzkopf, Wella, Patrice Mulato, Peggy Sage, Fanola, Barberstation… Noël est encore loin, mais les équipes de Bleu Libellule planchent depuis plusieurs mois sur ce coffret désormais incontournable dans la beauté, au point que certains deviennent de véritables objets collector : le calendrier de l’Avent.

On y trouvera toutes les marques propres de l’enseigne, présente dans 250 boutiques en France, et, bien entendu, celles que le distributeur de produits de coiffure et d’esthétique diffuse en exclusivité. Avec, cette année, une surprise : les produits seront présentés dans un sac en tissu, qui s’inspire des tote-bags mais pourvu de multiples poches.

Bref, les fêtes terminées, le sac sera réutilisable l’année suivante… Jolie initiative à l’heure où les consommatrices réclament de la durabilité ! L’édition 2024, forcément limitée, sera commercialisée dès la rentrée, au prix public de 59 euros, pour une valeur totale de plus de 150 euros.