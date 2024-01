À Vittel, un salon de coiffure obtient le droit de servir de l’alcool

Les deux gérants du salon Le Studio à Vittel, Fabrice Zanella et Anthony Hoffstetter, ont fait sensation en obtenant la fameuse «Licence IV» pour la vente d’alcool dans leur établissement. Trois mois de rénovation ont été nécessaires pour transformer leur établissement, afin de proposer aussi bien un café qu’un Ricard ou un whisky à leur clientèle.

«Je ne veux pas que ce soit uniquement un salon de coiffure. On veut vraiment que, lorsqu’elle franchisse notre porte, la clientèle se dise : ‘on va passer un bon moment, on va se détendre, on va être bien avec le nouveau concept’», explique Anthony Hoffstetter à France 3 Grand Est, qui raconte l’histoire de ce salon atypique.

Patienter avec une coupe de champagne

Pour autant, quand les deux associés se sont lancés, ce n’était pas gagné. Obtenir cette licence, désormais délivrée par les municipalités, au lieu de l’État, a nécessité une longue recherche de la part des gérants avant de pouvoir en acquérir une.

«Avant de savoir qu’il y en avait une à Vittel, j’ai dû appeler 500 ou 600 communes. J’ai passé des heures au téléphone pour savoir s’il y en avait à vendre ou pas», poursuit Anthony Hoffstetter. Aujourd’hui, c’est fait, et certains de leurs clients patientent avec une coupe de champagne…